"Он страшный": Фьюри признался, почему отказался от битвы взглядов с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своем отказе проводить дуэль взглядов с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком после финальной пресс-конференции.

Британский боксер решил пошутить, иронично отметив, что боится своего украинского оппонента.

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"Он страшный чувак. Теперь я просто остаюсь расслабленным и жду выхода в ринг в субботу.

Все разговоры и интервью завершены. Теперь я очень расслаблен и сконцентрирован", - сказал Фьюри в комментарии Sky Sports.

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее ISPORT предлагал ознакомиться с прогнозами спортсменов и экспертов на бой Усик - Фьюри.

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