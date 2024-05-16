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Фьюри отказался от битвы взглядов с Усиком

"Цыганский король" снова решил сыграть на публику.
Вчера, 23:17
Момент с битвы взглядов / Getty Images
Момент с битвы взглядов / Getty Images

16 мая прошла совместная пресс-конференция Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По ее заврешении бойцы должны были провести традиционную битву взглядов, но этого случилось по вине британца.

"Цыганский король" решил снова сыграть на публику и попросту не стал смотреть на украинца, повернувшись лицом к зрителям и журналистом.

При этом Александр свою часть выполнил, неподвижно глядя на своего соперника. Отметим, что 16 мая отмечается день вышиванки, и Усик пришел на пресс-конференцию в белом наряде с элементами национальной одежды.

Напомним, ранее стал известен полный андеркард боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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