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Бразильский клуб сделал предложение защитнику Челси

Флуминенсе уже связался с Тьяго Силвой.
Сегодня, 22:17
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Флуминенсе подал первый вариант контракта Тьяго Силве, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, 39-летний бразилец объявил, что покинет Челси по завершении сезона. 

Бразильский Флуминенсе уже связался с игроком и сделал первое формальное предложение, в ближайшее время контракт будет доработан и представлен окончательный вариант.

При этом, Силва, може вопреки ожиданиям не уехать на родину. У защитника на руках уже есть несколько предложений и от европейских клубовю

Вероятней всего, решение о том, где продолжить карьеру, Силва будет принимать после завершения сезона.

Ранее также сообщалось, что бразильский хавбек МЮ также может получить неожиданное предложение.

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