iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тьяго Силва официально вернулся в Европу

Бразилец будет выступать в Португалии.
Сегодня, 17:36       Автор: Антон Федорцив
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Защитник Тьяго Силва оперативно нашел новую команду. Центрбек заключил контракт с португальским Порту, сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран подписал полугодовой контракт с "драконами". Силва и руководство Порту предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на 1 год. К рядам португальского гранда он присоединится 1 января.

В сезоне-2025 Силва сыграл 46 матчей за бразильский Флуминенсе, в которых оформил 4 гола. Ранее защитник выступал за лондонский Челси, французский ПСЖ, итальянский Милан и бразильский Жувентуде.

Кстати, аравийский Ан-Наср получил трансферный бан от ФИФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту Тьяго Силва

Статьи по теме

Тьяго Силва заинтересовал грандов Португалии Тьяго Силва заинтересовал грандов Португалии
Тьяго Силва определился с карьерными приоритетами Тьяго Силва определился с карьерными приоритетами
Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе
УХЛ: Кременчуг разобрался с Крыжинкой Кэпиталз УХЛ: Кременчуг разобрался с Крыжинкой Кэпиталз

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
просмотров

Последние новости

Украина19:10
УХЛ: Кременчуг разобрался с Крыжинкой Кэпиталз
Европа18:58
Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон
Бокс18:27
"Хорошее избиение": Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа
Европа18:20
Бавария определила стратегию на зимнее окно
Европа17:48
Рома собирается избавиться от Довбика
Европа17:36
Тьяго Силва официально вернулся в Европу
Биатлон17:05
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
Европа16:40
Ньюкасл расписал ничью с Челси
Биатлон16:22
Ботн победил в гонке преследования в Анси
Украина15:24
Шахтер раскрыл планы на зимнюю паузу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK