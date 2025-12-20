Тьяго Силва официально вернулся в Европу

Бразилец будет выступать в Португалии.

Защитник Тьяго Силва оперативно нашел новую команду. Центрбек заключил контракт с португальским Порту, сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран подписал полугодовой контракт с "драконами". Силва и руководство Порту предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на 1 год. К рядам португальского гранда он присоединится 1 января.

В сезоне-2025 Силва сыграл 46 матчей за бразильский Флуминенсе, в которых оформил 4 гола. Ранее защитник выступал за лондонский Челси, французский ПСЖ, итальянский Милан и бразильский Жувентуде.

Кстати, аравийский Ан-Наср получил трансферный бан от ФИФА.

