Порту - Бенфика 1:0: обзор матча и результат игры 14.01.2026

Лиссабонская команда потерпела поражение в четвертьфинале турнира.
Сегодня, 01:35       Автор: Игорь Мищук
Бенфика проиграла Порту / Getty Images
Бенфика проиграла Порту / Getty Images

В среду, 14 января, Бенфика встречалась в гостях с Порту в четвертьфинальном матче Кубка Португалии.

Подопечные Жозе Моуринью потерпели неудачу в противостоянии с принципиальным соперником, уступив с минимальным счетом 0:1, и вылетели из турнира.

Единственным и определяющим в поединке стал гол Яна Беднарека. На 15-й минуте польский защитник "драконов" выиграл верховую борьбу после подачи с углового и головой отправил мяч в ворота "орлов".

Отметим, что ворота Бенфики в этом матче защищал украинский голкипер Анатолий Трубин. Его соотечественник полузащитник Георгий Судаков начинал поединок на скамейке запасных и появился на поле перед перерывом, заменив травмированного Ричарда Риоса.

Статистика матча Порту - Бенфика 1/4 финала Кубка Португалии

Порту - Бенфика 1:0

Гол: Беднарек, 15

Ожидаемые голы (xG): 0.82 - 1.57
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 7 - 3
Фолы: 14 - 12

Порту: Диогу Кошта - Фернандеш (А. Кошта, 75), Беднарек (Варела, 75), Тьяго Силва, Кивиор - Фрогольдт, Росарио - Вейга (Мора, 62), Пепе (Эустакио, 88), Саму - Саинс (Вильям Гомес, 62).

Бенфика: Трубин - Дедич, Силва, Араужу, Даль - Аурснес, Риос (Судаков, 44) - Престианни (Шельдеруп, 74), Баррейру, Лопеш Кабрал (Иванович, 83) - Павлидис.

Предупреждения: Саму, Беднарек, Пепе, Вейга, Мора - Риос, Павлидис, Дедич, Араужу.

