МОК запретил Гераскевичу использовать "шлем памяти"

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич объявил, что МОК запретил ему использовать специальный шлем на Олимпиаде.

Напомним, украинец решил почтить память убитых росией спортсменов, выступив в шлеме с их изображениями.

Однако МОК запретил Гераскевичу участвовать в этом шлеме, объявив акцию политизированной.

МОК запрещает использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предаёт тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные чествования, на этот раз для Украины решили установить особые правила.

Также Гераскевич заявил, что уже планирует подать в МОК официальное заявление. Спортсмен намерен бороться за право выступить в этом шлеме.

Напомним, что с медальным зачетом Олимпиады-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!