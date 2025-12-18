Тьяго Силва определился с карьерными приоритетами

Опытный защитник Тьяго Силва начал поиски нового клуба. Итальянский Милан готов вернуть центрбека, сообщает Antenados no Futebol.

Наставник "россонери" Массимилиано Аллегри согласовал приглашение бразильца на полгода. Сам Силва, однако, стремится перебраться в Англию. Так он будет ближе к проживающей в Лондоне семье.

В сезоне-2025 Силва защищал цвета бразильского Флуминенсе. В свой актив он записал 46 матчей (4 гола, 1 ассист). Защитник убежден, что выступления в Европе обеспечат ему поездку на ЧМ-2026.

К слову, хавбек Рубен Невеш стремится покинуть Саудовскую Аравию ради АПЛ.

