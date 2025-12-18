iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тьяго Силва определился с карьерными приоритетами

Конкретный интерес к ветерану появился в Италии.
Вчера, 22:27       Автор: Антон Федорцив
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Опытный защитник Тьяго Силва начал поиски нового клуба. Итальянский Милан готов вернуть центрбека, сообщает Antenados no Futebol.

Наставник "россонери" Массимилиано Аллегри согласовал приглашение бразильца на полгода. Сам Силва, однако, стремится перебраться в Англию. Так он будет ближе к проживающей в Лондоне семье.

В сезоне-2025 Силва защищал цвета бразильского Флуминенсе. В свой актив он записал 46 матчей (4 гола, 1 ассист). Защитник убежден, что выступления в Европе обеспечат ему поездку на ЧМ-2026.

К слову, хавбек Рубен Невеш стремится покинуть Саудовскую Аравию ради АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тьяго Силва

Статьи по теме

Наполи вышел в финал Суперкубка Италии, одолев Милан Наполи вышел в финал Суперкубка Италии, одолев Милан
Милан потерял минимум на два месяца нападающего Милан потерял минимум на два месяца нападающего
Милан продлил контракт с ключевым вингером Милан продлил контракт с ключевым вингером
Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе Опытный бразильский защитник ищет новый вызов в Европе

Видео

ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня
ТОП-10 моментов НБА: мощный данк Хантера - лидер дня

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:02
Динамо закрыло еврокубковый сезон победой над Ноа
Вчера, 23:59
Лига конференций23:59
Шахтер расписал ничью с Риекой
Лига конференций23:40
Пономаренко забил дебютный гол за первую команду Динамо в еврокубках
Еврокубки23:37
Лень слегка приложился к победе Реала над Парижем
Лига конференций23:27
Динамо - Ноа: видео голов
Европа23:03
Наполи вышел в финал Суперкубка Италии, одолев Милан
Европа23:00
Звезда Арсенала столкнулся с осложнением травмы
Европа22:27
Тьяго Силва определился с карьерными приоритетами
Бокс22:11
Джошуа оказался тяжелее Пола на 12 кг
Лига конференций21:50
Динамо - Ноа: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK