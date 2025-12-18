iSport.ua
Наполи - Милан 2:0: обзор матча и результат игры 18.12.2025

Неаполитанцы справились с "россонери" и теперь поборются за трофей.
Вчера, 23:03
Наполи обыграл Милан / Getty Images
Наполи обыграл Милан / Getty Images

В четверг, 18 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся первый полуфинал Суперкубка Италии, в котором Наполи встречался с Миланом.

Действующие чемпионы Серии А сумели выйти победителями из противостояния, обыграв соперника со счетом 2:0, и завоевали путевку в решающий поединок турнира.

Неаполитанцы повели в поединке под конец первого тайма усилиями Давида Нереса. Расмус Хойлунд прострелил слева, Майк Меньян неуверенно сыграл на перехвате, а бразилец отправил мяч в сетку.

Во второй половине встречи датский форвард Наполи записал себе в актив еще и гол. На 63-й минуте после паса из глубины Хойлунд опередил в борьбе защитника и отправил мяч под дальнюю стойку.

Второе место в финале разыграют между собой Болонья и Интер в пятницу, 19 декабря. Финальный матч Суперкубка Италии состоится в понедельник, 22 декабря.

Статистика матча Наполи - Милан 1/2 финала Суперкубка Италии

Наполи - Милан 2:0

Голы: Нерес, 39, Хойлунд, 63

Ожидаемые голы (xG): 1.40 - 1.29
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 11 - 14
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 5 - 4
Фолы: 15 - 9

Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Политано (Мадзокки, 78), Лоботка, МакТоминей, Спинаццола (Гутьеррес, 82), Нерес (Вергара, 88), Хойлунд (Лукка, 82), Элмас (7).

Милан: Меньян, Де Винтер (Атекаме, 69), Томори, Павлович, Салемакерс (Фофана, 69), Яшари (Модрич, 75), Лофтус-Чик, Рабио, Эступиньян, Пулишич, Нкунку.

Предупреждения: Спинаццола, МакТоминей - Рабио, Томори.

наполи Милан Суперкубок Италии

