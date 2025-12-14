Наполи минимально проиграл Удинезе
Первый тайм прошел без голов. Фактически единственный острый момент до перерыва упустили фриульцы. Эккеленкамп решился на удар с дистанции, который сумел парировать голкипер "партенопейцев".
Во второй половине Удинезе взвинтил темп. Как следствие, мяч побывал в сетке на 53-й минуте, но у Дэвиса зафиксировали офсайд. Впоследствии Дзаньоло забил со средней дистанции, но рефери узрел фол Карлстрема в начале атаки.
В конце концов, на 73-й минуте за дело взялся Эккеленкамп. Он получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и мастерски уложил в дальнюю девятку – 1:0 в итоге. Наполи упустил возможность опередить Милан наверху Серии A.
Статистика матча Удинезе – Наполи 15-го тура чемпионата Италии
Удинезе – Наполи – 1:0
Гол: Эккеленкамп, 73
Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 0.92
Владение мячом: 38 % - 62 %
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 5 - 0
Угловые: 1 - 3
Фолы: 16 - 9
