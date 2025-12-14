iSport.ua
Наполи минимально проиграл Удинезе

Команда Антонио Конте не вышла в лидеры.
Сегодня, 18:14       Автор: Антон Федорцив
Удинезе – Наполи / Getty Images
Удинезе – Наполи / Getty Images

Первый тайм прошел без голов. Фактически единственный острый момент до перерыва упустили фриульцы. Эккеленкамп решился на удар с дистанции, который сумел парировать голкипер "партенопейцев".

Во второй половине Удинезе взвинтил темп. Как следствие, мяч побывал в сетке на 53-й минуте, но у Дэвиса зафиксировали офсайд. Впоследствии Дзаньоло забил со средней дистанции, но рефери узрел фол Карлстрема в начале атаки.

В конце концов, на 73-й минуте за дело взялся Эккеленкамп. Он получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и мастерски уложил в дальнюю девятку – 1:0 в итоге. Наполи упустил возможность опередить Милан наверху Серии A.

Статистика матча Удинезе – Наполи 15-го тура чемпионата Италии

Удинезе – Наполи – 1:0
Гол: Эккеленкамп, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 0.92
Владение мячом: 38 % - 62 %
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 5 - 0
Угловые: 1 - 3
Фолы: 16 - 9

