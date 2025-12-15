iSport.ua
Родриго принес Реалу победу над Алавесом

"Сливочные" одержали непростую победу.
Сегодня, 00:08       Автор: Антон Федорцив
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Королевский клуб мог повести на старте. Но после выстрела Мбаппе с линии штрафной мяч прошел рядом со штангой. Зато реализовал шанс француз на 24-й минуте, когда сместился с фланга в центр и уложил в девятку.

Баски едва не отыгрались перед перерывом, но Куртуа парировал удар Ибаньеса. Запев бельгийца во втором тайме поддержал Сивера. Кипер Алавеса в течение одной атаки потянул выстрелы Мбаппе и Винисиуса.

Алавес отыгрался на 69-й минуте, когда Висенте убежал на свидание с кипером. Далее он создал момент Мартинесу, но тот промахнулся. Родриго же воспользовался возможностью после передачи Винисиуса в центр штрафной.

Этот гол стал победным. Реал набрал 39 пунктов и остался с 4-очковым отставанием от Барселоны. Алавес же – в середине турнирной таблицы (18 баллов).

Статистика матча Алавес – Реал 16-го тура чемпионата Испании

Алавес – Реал – 1:2
Голы: Висенте, 69 – Мбаппе, 24, Родриго, 76

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 1.87
Владение мячом: 52 % - 48 %
Удары: 6 - 13
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 5 - 7
Фолы: 12 - 13

