Реал закрыл соглашение по Эндрику

Французский Лион договорился о переходе нападающего Эндрика. Мадридский Реал окончательно оформил соглашение с "ткачами", сообщает AS.

Бразилец переедет в команду Пауло Фонсеки в январе. Лион арендовал Эндрика на полгода. Форвард стремится получить стабильную игровую практику, чтобы поехать на ЧМ-2026.

В нынешнем сезоне Эндрик провел всего 2 матча. В этих поединках нападающий результативными действиями не отличился. Статистика в прошлой кампании – 37 матчей, 7 голов.

Кстати, зимой Реал рассмотрит продажу защитника в стамбульский Галатасарай.

