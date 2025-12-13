iSport.ua
Боруссия Д повесила ценник на звезду команды

В то же время "шмели" стремятся сохранить защитника.
Сегодня, 12:55       Автор: Антон Федорцив
Нико Шлоттербек / Getty Images
Нико Шлоттербек / Getty Images

Дортмундская Боруссия рассмотрит продажу центрбека Нико Шлоттербека. Немецкий гранд стремится получить за лидера обороны не менее 50 млн евро, сообщает Bild.

Сумма определена на случай неудачи в переговорах о новом контракте. "Шмели" предложили Шлоттербеку договор с уровнем зарплаты 14 млн евро в год с бонусами. Впрочем, мюнхенская Бавария готова платить минимум 15 млн.

В нынешнем сезоне Шлоттербек провел 16 поединков во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). Контракт центрбека с Боруссией Д действует до лета 2027 года. Ранее он выступал за Фрайбург и берлинский Унион.

Тем временем английские гранды положили глаз на защитника Баварии Дайо Упамекано.

