Боруссия Д повесила ценник на звезду команды

В то же время "шмели" стремятся сохранить защитника.

Дортмундская Боруссия рассмотрит продажу центрбека Нико Шлоттербека. Немецкий гранд стремится получить за лидера обороны не менее 50 млн евро, сообщает Bild.

Сумма определена на случай неудачи в переговорах о новом контракте. "Шмели" предложили Шлоттербеку договор с уровнем зарплаты 14 млн евро в год с бонусами. Впрочем, мюнхенская Бавария готова платить минимум 15 млн.

В нынешнем сезоне Шлоттербек провел 16 поединков во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). Контракт центрбека с Боруссией Д действует до лета 2027 года. Ранее он выступал за Фрайбург и берлинский Унион.

Тем временем английские гранды положили глаз на защитника Баварии Дайо Упамекано.

