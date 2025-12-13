Форвард Лейкерс пропустит ближайшие матчи из-за травмы

Форвард Лейкерс Остин Ривз получил растяжение левой икроножной мышцы. Об этом сообщает ESPN.

По имеющейся информации, у баскетболиста лёгкое растяжение, и команда ожидает, что игрок пропустит около одной недели.

В этом сезоне Ривз демонстрирует лучшие показатели в карьере по очкам (27,8), передачам (6,7) и подборам (5,6), а также близок к отметке 50/40/90 — 50,3% с игры, 36,9% из-за дуги и 87,5% со штрафных.

Добавим, что в ночь на субботу, 13 декабря, прошли матчи Голден Стэйт, Даллас, Бруклин и других команд.

