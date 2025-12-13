Маттео Гендузи может сменить Лацио на турецкий гранд

Галатасарай хочет купить хавбека из Лацио.

Скауты турецкого гранда не раз присутствовали на матчах Лацио, чтобы проследить за игрой Маттео Гендузи.

Отмечается, что внутри команды приняли решение подписать полузащитника ближайшей зимой или уже летом 2026 года.

Контракт Гендузи с орлами действует до конца июня 2028 года. В этом сезоне Маттео сыграл 13 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

