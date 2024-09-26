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Тренер Лацио - о матче с Динамо в Лиге Европы: Я испытал замечательные эмоции

Марко Барони доволен игрой своих подопечных.
Сегодня, 10:20
Марко Барони / Getty Images
Марко Барони / Getty Images

Киевское Динамо разгромно проиграло римскому Лацио в первом туре основного этапа Лиги Европы. "Орлы" забили три "сухих" гола в ворота Георгия Бущана.

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Главный тренер римлян Марко Барони, дебютировавший в еврокубках, поделился впечатлениями от победы:

"Это был мой дебют в еврокубках. Я пережил отличные эмоции, но моя голова была полностью в матче, я был сосредоточен на этом. Я знал, что команда не допустит ошибок в своем футболе, поэтому был вполне спокоен.

Мы провели отличный матч, хотя после счета 3:0 были некоторые огрехи. Впрочем, я видел желание не пропускать голы и команда всегда оставалась в рамках игры. Нам придется работать с этими ребятами. Это состязание придает игроку глубины, заставляет его расти. Это ребята с потенциалом, нужно работать, но эти выступления дают осознание того пути, по которому они идут.

Удаление Нослина? Он был наивным, но в общем-то он хороший парень и усвоит из этого урок", - цитирует Барони LazioNews24.

Напомним, следующий матч Лацио проведет против Торино в Серии А. Динамо сыграет против Левого Берега в УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марко Барони ФК Лацио

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