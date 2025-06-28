Экс-хавбек Арсенала может вернуться в АПЛ

Сандерленд активно ищет усиления перед стартом сезона в АПЛ, пишет Экрем Конур.

Новой целью "черных котов" стал экс-полузащитник Арсенала Маттео Гендузи.

Лацио согласен продать своего игрока, так как клуб испытывает некоторые финансовые проблемы. Однако неизвестно, захочет ли Гендузи вернуться в АПЛ.

В прошлом сезоне 26-летний француз провел 48 матчей, забив пять голов. Трансфермаркт оценивает его в 32 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Милан покинули трое игроков.

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