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Футбол

Экс-хавбек Арсенала может вернуться в АПЛ

Маттео Гендузи интерес Сандерленду.
Сегодня, 16:53       Автор: Андрей Безуглый
Маттео Гендузи / Getty Images
Маттео Гендузи / Getty Images

Сандерленд активно ищет усиления перед стартом сезона в АПЛ, пишет Экрем Конур.

Новой целью "черных котов" стал экс-полузащитник Арсенала Маттео Гендузи.

Лацио согласен продать своего игрока, так как клуб испытывает некоторые финансовые проблемы. Однако неизвестно, захочет ли Гендузи вернуться в АПЛ.

В прошлом сезоне 26-летний француз провел 48 матчей, забив пять голов. Трансфермаркт оценивает его в 32 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Милан покинули трое игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маттео Гендузи

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