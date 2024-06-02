Ювентус может подписать хавбека сборной Франции вместо лучшего игрока Аталанты

Ювентус заинтересован в Маттео Гендузи как альтернативе Тену Копмейнерсу, за которого Аталанта требует 60 миллионов евро.

По данным издания Corriere dello Sport, Лацио не планирует продавать своего игрока, но может рассмотреть предложение в 30 миллионов евро, если отношения игрока с тренером Игорем Тудором останутся напряженными.

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Спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли и главный тренер Тьяго Мотта поддерживают данный вариант усиления состава.

В минувшем сезоне на счету 25-летнего француза два гола и три ассиста в 33 матчах Серии А.

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