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Три клуба АПЛ претендуют на хавбека Ювентуса

Уэстон МакКенни может сменить Италию на Англию.
Вчера, 16:40
Уэстон МакКенни / Getty Images
Уэстон МакКенни / Getty Images

Три английских клуба пытаются подписать хавбека Ювентуса Уэстона МакКенни, пишет teamtalk.

Эвертон, Астон Вилла и Ньюкасл уже провели предварительные переговоры с представителями американца. У МакКенни осталось 12 месяцев по контракту, но Ювентус хотел бы продлить с ним контракт.

Хавбек выдал отличный сезон, сделав десять голевых передач в 38-ми матчах, чем несколько поднял свою трансферную стоимость, к счастью для туринцев.

Если американец решит уйти, Ювентус не будет его удерживать и постарается продать за 20-25 млн евро. Такая сумма устроит Астон Виллу и Ньюкасл, но может оказаться слишком большой для Эвертона.

Ранее также сообщалось, что Интер покинут летом сразу три игрока.

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