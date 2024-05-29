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Интер готов летом распрощаться сразу с тремя игроками

"Нерадзурри" хотят немного подзаработать.
Сегодня, 10:19
ФК Интер / Getty Images
ФК Интер / Getty Images

Интер планирует продать трех футболистов, чтобы заработать около 70 млн евро на новую трансферную кампанию. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Клуб намерен приобрести вратаря, защитника для замены Дензела Думфриса и четвертого нападающего.

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Среди выставленных на продажу Валентин Карбони, которого оценивают в 30 млн евро. В январе Фиорентина предлагала за него 20 млн евро.

Интер также хочет продать Марко Арнаутовича в Саудовскую Аравию за 5 млн евро и Хоакина Корреа, которым интересуются Ривер Плейт и Эстудиантес.

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