Интер перешел во владение американского инвестиционного фонда

Китайский бизнесмен Стивен Джан потерял контроль над миланским Интером, пишет Sky Sport.

Напомним, владелец "нерадзурри" взял 380-миллионный кредит в залог акций клуба и не смог вовремя погасить долг. А потому клуб перешел во владение американского фонда Oaktree Capital.

Американский инвестиционный фонд уже объявил, что с сегодняшнего дня владеет Интером. Однако процедура перехода займет еще две-три недели.

"Oaktree стремится достичь наилучшего результата для долгосрочного процветания Интера, уделяя первоначальное внимание операционной и финансовой стабильности клуба.

Oaktree с большим уважением относится к истории Интера, энтузиазму игроков и преданности болельщиков клуба. Oaktree намерен тесно сотрудничать с нынешним руководством «Интера», партнерами, лигой и спортивными руководящими органами, чтобы обеспечить успех клуба на поле и за его пределами, уделяя особое внимание сильному менеджменту и управлению с видением устойчивого роста", – говорится в заявлении фонда.

Ранее также сообщалось, что единственный клуб, который сумел обыграть Интер в Серии А, покинул чемпионат.

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