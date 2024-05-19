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Дважды обыграть чемпиона и вылететь: в Серию Б отправился "криптонит" Интера

Сассуоло покинул Серию А.
Сегодня, 19:05
Сассуоло / Getty Images
Сассуоло / Getty Images

В воскресенье, 19 мая, Сассуоло принимал дома Кальяри.

По итогам матча "черно-зеленые" уступили со счетом 0:2 и потерял шансы сохранить прописку в высшем дивизионе Италии.

Интересно, что Сассуоло стал единственной командой, которая сумела обыграть чемпиона Италии Интер. При чем дважды.

Подопечные Симоне Индзаги лишь дважды проиграли в текущем розыгрыше и оба раза обыграть их смог Сассуоло.

Напомним, что в УПЛ борьба за выживание все еще продолжается.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сассуоло

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