Дважды обыграть чемпиона и вылететь: в Серию Б отправился "криптонит" Интера

В воскресенье, 19 мая, Сассуоло принимал дома Кальяри.

По итогам матча "черно-зеленые" уступили со счетом 0:2 и потерял шансы сохранить прописку в высшем дивизионе Италии.

Интересно, что Сассуоло стал единственной командой, которая сумела обыграть чемпиона Италии Интер. При чем дважды.

Подопечные Симоне Индзаги лишь дважды проиграли в текущем розыгрыше и оба раза обыграть их смог Сассуоло.

Напомним, что в УПЛ борьба за выживание все еще продолжается.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!