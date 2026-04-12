iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло

Украинский хавбек Дженоа открыл счет в поединке Серии А.
Сегодня, 14:20       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images
В воскресенье, 12 апреля, Дженоа принимает на своем поле Сассуоло в рамках 32-го тура итальянской Серии А.

Генуэзская команда открыла счет в этом поединке усилиями своего украинского полузащитника Руслана Малиновского.

На 18-й минуте встречи украинец принял мяч перед штрафной соперника и пробил в правую девятку. Голкипер Сассуоло даже не пытался дотянуться до мяча.

Также в начале этого поединка украинский хавбек получил желтую карточку, которая стала для него десятой в текущем сезоне, из-за чего ему придется пропустить следующий матч.

Всего на счету Малиновского в нынешнем сезоне уже шесть голов и три результативные передачи в 31 матче за Дженоа.

Ранее сообщалось, что Дженоа собирается продлить контракт с Малиновским.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа сассуоло чемпионат Италии Серия А Руслан Малиновский

Последние новости

Киберспорт16:09
NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29
Украина15:22
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
Украина15:05
Кривбасс едва не упустил победу в матче с Кудривкой
Бокс14:38
Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри
Европа14:20
Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло
Бокс13:59
Чисора заявил о желании провести реванш с Уайлдером
Бокс13:31
"Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг
Европа12:58
Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером
Бокс12:34
"Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов
Бокс11:59
"Я никого не избегаю": Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK