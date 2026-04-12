Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло

Украинский хавбек Дженоа открыл счет в поединке Серии А.

В воскресенье, 12 апреля, Дженоа принимает на своем поле Сассуоло в рамках 32-го тура итальянской Серии А.

Генуэзская команда открыла счет в этом поединке усилиями своего украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Читай также: Оценка Малиновского за игру против гранда Серии А

На 18-й минуте встречи украинец принял мяч перед штрафной соперника и пробил в правую девятку. Голкипер Сассуоло даже не пытался дотянуться до мяча.

Также в начале этого поединка украинский хавбек получил желтую карточку, которая стала для него десятой в текущем сезоне, из-за чего ему придется пропустить следующий матч.

Всего на счету Малиновского в нынешнем сезоне уже шесть голов и три результативные передачи в 31 матче за Дженоа.

Ранее сообщалось, что Дженоа собирается продлить контракт с Малиновским.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!