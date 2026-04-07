Оценка Малиновского за игру против гранда Серии А

В понедельник, 6 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Италии Дженоа на выезде проиграла Ювентусу.

Руслан Малиновский, который вышел в стартовом составе, никак не смог помочь "грифонам" навязать борьбу "старой сеньоре" и был заменён на 66-й минуте матча.

За это время украинский хавбек 34 раза коснулся мяча, создал 1 момент, нанес 1 удар по воротам, выиграл 1 дуэль из 3, сделал 1 отбор, 1 перехват и 2 подбора, 4 раза потерял мяч, 1 раз сфолил.

За его перфоманс статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили Руслана на 6,4 и 6,2 соответственно.

