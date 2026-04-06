Ювентус - Дженоа 2:0: обзор матча и результат игры 06.04.2026
В понедельник, 6 апреля, Ювентус принимал на своем поле Дженоа в рамках 31-го тура итальянской Серии А.
Команда Лучано Спаллетти сумела одолеть дома середняка чемпионата, одержав победу со счетом 2:0.
Ювентус уже в стартовом отрезке игры сумел обеспечить себе комфортное преимущество в два мяча. Сначала на четвертой минуте Глейсон Бремер головой отправил мяч в сетку ворот генуэзцев из пределов штрафной, а на 17-й минуте Уэстон Маккенни успешно завершил контратаку туринцев.
Во втором тайме Дженоа имела шанс сократить отставание, однако Аарон Мартин не реализовал пенальти, не сумев переиграть Микеле Ди Грегорио, который в перерыве заменил в воротах "бьянконери" травмированного Маттиа Перина.
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на эту игру в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте.
Набрав 57 очков, Ювентус занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице Серии А. Дженоа с 33 баллами идет 14-й.
Статистика матча Ювентус - Дженоа 31-го тура чемпионата Италии
Голы: Бремер, 4, Маккенни, 17
На 75-й минуте Мартин не реализовал пенальти
Ожидаемые голы (xG): 2.20 - 1.37
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 16 - 12
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 5 - 5
Фолы: 10 - 8
Ювентус: Перин (Ди Грегорио, 46) - Калулу, Бремер, Келли, Камбьязо (Хольм, 83) - Локателли - Консейсау (Миретти, 83), Маккенни, Тюрам, Йилдыз (Бога, 90) - Дэвид (Милик, 67).
Дженоа: Бейлов - Маркандалли, Эстигор, Васкес - Эллертссон, Френдруп (Эхатор, 83), Малиновский (Мазини, 66), Мартин - Мессиас (Бальданци, 52), Оливейра - Коломбо (Экубан, 66).
Предупреждения: Локателли, Маккенни, Бремер, Тюрам - Френдруп.
