Интер - Рома 5:2: огляд матчу і результат гри 05.04.2026

В воскресенье, 5 апреля, миланский Интер принимал на своем поле Рому в рамках 31-го тура итальянской Серии А.

В результативном противостоянии лидер Серии А разобрался с соперником, одержав разгромную победу со счетом 5:2.

Интер начал поединок со сверхбыстрого гола Лаутаро Мартинеса. Уже на первой минуте Маркус Тюрам вошел справа в штрафную, отдал в центр, а текущий лидер бомбардирской гонки опередил защитника и пробил под перекладину.

Восстановить паритет Роме удалось ближе к концу первого тайма усилиями Джанлуки Манчини, который после навеса отправил головой мяч в сетку с линии вратарской. Тем не менее на перерыв хозяева поля ушли, снова имея преимущество в один мяч. В компенсированное к тайму время фантастический удар удался Хакану Чалханоглу, который метров с 30-ти поразил левую девятку.

В начале второй половины встречи Интер сумел шокировать соперника, с интервалом в три минуты доведя результат до разгромного. Сначала Мартинес оформил дубль, снова отличившись с передачи Тюрама - француз выборол мяч на правом фланге, отдал в центр на аргентинца, а тот успешно переиграл голкипера. А вскоре после подачи с углового на ближнюю стойку забил уже сам французский форвард, головой отправив мяч в дальний угол.

На этом "нерадзурри" не остановились и на 63-й минуте увеличили разрыв в счете до четырех мячей. Николо Барелла ворвался в штрафную, подобрал мяч после отскока от защитника и пробил в левую девятку. До конца встречи "джаллоросси" удалось отквитать лишь один гол усилиями Лоренцо Пеллегрини, который из пределов штрафной попал в левый нижний угол.

Набрав 72 очка, Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая на девять пунктов ближайшего преследователя в лице Милана, у которого еще есть матч в запасе. Рома идет на шестой позиции, имея в своем активе 54 балла.

Статистика матча Интер - Рома 31-го тура чемпионата Италии

Интер - Рома 5:2

Голы: Мартинес, 1, 52, Чалханоглу, 45+2, Тюрам, 55, Барелла, 63 - Манчини, 40, Пеллегрини, 70

Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 0.96

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 9 - 4

Угловые: 7 - 4

Фолы: 11 - 10

Интер: Зоммер - Аканджи, Ачерби, Бастони (Дармиан, 58) - Думфрис, Барелла, Чалханоглу (Сучич, 66), Зелински (Мхитарян, 75), Димарко - Мартинес (Бонни, 57), М. Тюрам (Эспозито, 67).

Рома: Свилар - Манчини (Гиларди, 46), Ндика, Эрмосо (Жолковски, 81) - Челик, Кристанте, Пизилли, Ренш (Цимикас, 58) - Суле (Эль-Шаарави, 65), Пеллегрини - Мален.

Предупреждение: Пизилли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!