Оценки Цыганкова и Ваната за матч против Вильярреала

Статистические порталы выставили баллы украинским легионерам.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images

Накануне состоялся матч 30 тура чемпионата Испании, в котором приняли участие Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

В матче против Вильярреала хавбеку удалось провести весь матч, а вот форвард покинул поле из-за травмы задней поверхности бедра — Владислав провёл на поле всего 12 минут.

За это время на поле Ванат несколько раз столкнулся с защитниками "жёлтой подводной лодки", из-за чего и получил повреждение.

Тем временем его партнёр за игру продемонстрировал высокую точность передач (86%) и активно участвовал в дуэлях: отдал 2 ключевых паса, успешно обошёл одного соперника из шести попыток и выиграл 1 воздушное единоборство.

За матч Владислав получил от Sofascore и Whoscored оценки 6,3 и 6,1 соответственно, а Виктора оценили в 7,0 от Sofascore и 6,7 от Whoscored балла.

К слову, Ювентус одержал победу над Дженоа с Малиновским.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Владислав Ванат ФК Жирона

