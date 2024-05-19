Битва за выживание в УПЛ: Минай обыграл Колос, Верес сыграл вничью с Александрией

В воскресенье, 19 мая, состоялись матчи 29-го тура УПЛ.

В первом Минай принимал Колос. Команды устроили яркую голевую перестрелку, где победителем стали хозяева.

Благодаря этому, Минай не вылетел из Премьер-лиги, оставшись на 15-м месте с 25-ю очками, а Колос занимает 12-ю строчку, набрав 29 баллов.

Минай - Колос 3:2

Голы: Ременяк, 36, Кораблин, 67, Вакула, 81 - Ильин, 2, Цуриков, 58

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 9 - 7

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 15 - 15

Угловые: 3 - 5

В параллельном матче Верес встретился с Александрией. Команды также решили подарить зрителям яркую игру, забив на двоих четыре гола и разделив очки.

Верес все так же находится на 14-м месте, а Александрия занимает 11-ю строчку. Команды разделяют шесть баллов.

Верес - Александрия 2:2

Голы: Дахновский, 19, Морозко, 23 - Михайленко, 12, пенальти, 79 пенальти

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 7 - 10

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 7 - 10

Угловые: 3 - 2

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