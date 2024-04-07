Не урыл, а закопал: Дибала мощно потроллил игрока Лацио после стычки
Аргентинец вспомнил финал чемпионата мира.
Между игроками Ромы и Лацио произошла стычка во время матча Серии А.
Пауло Дибала повздорил на 66-й минуте с Маттео Гендузи, после чего француз взял за шею своего оппонента, после чего вмешался судья.
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Арбитр всех успокоил и услышал версию происходящего от обеих сторон, однако данная перепалка осталась за аргентинцем, который показал свой щиток, на который нанесено его фото с кубком мира.
Напомним, Рома добыла минимальную победу над Лацио (1:0), а Дибала отличился результативной передачей.
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