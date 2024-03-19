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Легенда Ромы прокомментировал будущее нынешней звезды клуба

Тотти не уверен, что "волкам" стоит удерживать Дибалу.
Сегодня, 15:59
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Франческо Тотти не уверен, стоит ли Роме удерживать Пауло Дибалу.

Легенды "волков" считает, что как бы не был талантлив и полезен аргентинец, он может играть всего около 15 матчей в сезоне.

"Мы говорим о топ-игроке. Но что касается его будущего, нужно понимать, что хочет делать клуб и каковы его цели на следующий сезон. На месте руководства я бы хорошо подумал, что делать с игроком, который проводит 15 матчей в год.

Если у меня есть важная цель, которой нужно достичь, и есть один из важнейших игроков, играющий треть матчей, то мне нужно подумать об этом", - цитирует Тотти Corriere dello Sport.

Отметим, что в текущем сезоне во всех турнирах Пауло провел 28 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 7 передач.

Ранее также сообщалось, что Атлетико не хочет отпускать своего лидера на ОИ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пауло Дибала

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