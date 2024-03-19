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Атлетико не хочет отпускать своего лидера на Олимпийские игры

Клуб и Гризманн не могут прийти к единому мнению.
Сегодня, 15:30
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Атлетико выступил против участия Антуана Гризманна в ОИ в Париже, пишет AS.

Ранее сообщалось, что Тьерри Анри намерен вызвать Гризманна в олимпийскую сборную, а также сам форвард говорил о своем желании сыграть на ОИ.

Однако Атлетико не рад таким перспективам и готов воспрепятствовать выступлениям Антуана. Клуб боится, что это может сказаться на успехах француза в следующем сезоне.

Напомним, что футбольный турнир Олимпиады пройдет с 26 июля по 11 августа, таким образом Гризманн пропустит предсезонную подготовку.

Также отсутствие звезды во время зарубежного турне может ударить по доходам клуба, что также мотивирует "матрасников" выступить против.

В ближайшее время Антуан проведет встречу с руководством клуба, где и будет окончательно решен этот спорный вопрос.

Ранее глава МОК высказался о критике росиян в его сторону.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антуан Гризманн

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