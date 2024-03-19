"Они переходят от "фашиста" к "разрушителю Олимпиады": Бах - о критике со стороны российских властей

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о критике со стороны российских властей из-за допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

"Они переходят от "фашиста" к "разрушителю Олимпиады и олимпийскому движению". Я не знаю, идет ли это от самого Владимира Путина. Я не проверяю информацию каждый день, я не настолько мазохист.

Мы должны принять несколько решений относительно того, будут ли участвовать в церемониях нейтральные спортсмены, а также структуры, которая будет отвечать за их мониторинг.

С Кремлем не было никаких обменов мнениями уже несколько лет, учитывая то, что происходило раньше. Мы также видим комментарии, сформулированные в очень агрессивном тоне правительства.

МОК не делает никаких комментариев, но мы видим, что агрессивность правительства растет с каждым днем: против МОК, против Игр, против меня", - приводит слова Баха France Tv Info.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно, сколько россиян выступят на Олимпиаде-2024.

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