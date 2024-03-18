Стало известно, сколько россиян выступят на Олимпиаде-2024

МОК высказался о судьбе российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

В организации считают, что около 40 представителей россии могут выступить на Играх под нейтральным флагом.

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"Представителей россии не будет в командных видах спорта, а также не будет тех атлетов, которые представляют военные организации. На Играх могут участвовать около 40 россиян.

Кроме того, многие могут отказаться выступать под нейтральным флагом", - приводит заявление вице-президента МОК Джона Коатеса The Guardian.

Ранее Зеленский отреагировал на допуск россиян на Олимпиаду под нейтральным флагом.

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