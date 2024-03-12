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Зеленский отреагировал на допуск россиян на Олимпиаду под нейтральным флагом

Глава украинского государства обратил внимание МОК на проблему.
Сегодня, 13:52
Владимир Зеленский / Getty Images
Владимир Зеленский / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мыслями о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

"Безусловно, наш взгляд на Олимпиаду во Франции – конечно, мы не хотели бы, чтобы убийцы или те или иные спортсмены, которые представляют террористическую организацию под названием россия, чтобы они представляли ее во Франции.

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Чтобы Франция в этом гуманитарном аспекте была полностью на стороне справедливости, в этом случае – на нашей стороне.

Я не считаю, если нет российского флага, а есть белый – мы все не идиоты, все на трибунах будут понимать, на всех площадках в мире.

Кто с белым флагом, кто он? Он – россиянин. Россияне на Олимпиаде могут быть представлены под белым флагом – какая разница белый он или триколор.

Да, это политический шаг, не допускаемый с триколором – это уже позитив", - приводит слова Зеленского Офис Президента Украины.

Напомним, тренер сборной Боснии и Герцеговины вызвал четырех "россиян" на матч против Украины.

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