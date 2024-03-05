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Тренер сборной Боснии и Герцеговины вызвал четырех "россиян" на матч против Украины

Саво Милошевич посчитал, что игроки, зарабатывающие на болотах, достойны бороться за путевку на Евро-2024.
Сегодня, 13:32
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images

Украина встретится с Боснией и Герцеговиной в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет этим летом в Германии.

В связи с приближающимся поединком главный тренер боснийцев Саво Милошевич объявил заявку своей сборной, сообщает официальный сайт УАФ.

Стоит отметить, что в заявке на эту игру нашлось место четырем игрокам, которые выступают за российские клубы. Также готовиться к матчу против Украины будет экс-голкипер Зари Никола Василь, ныне выступающий за немецкий Санкт-Паули.

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Заявка сборной Боснии и Герцеговины

Вратари: Ибрагим Шехич (Аль-Халидж, Саудовская Аравия), Никола Василь (Санкт-Паули, Германия), Кенан Пирич (АЕК, Кипр).

Защитники: Амар Дедич (Зальцбург, Австрия), Юсуф Газибегович (Штурм, Австрия), Эльдар Цивич (Ференцварош, Венгрия), Сеад Колашинац (Аталанта, Италия), Анел Ахмедходжич (Шеффилд Юнайтед, Англия), Адриан Баришич (Базель, Швейцария), Даннис Хаджикадунич (Гамбург, Германия), Ренато Гойкович (оренбург, россия), Нихад Муякич (Анкарагюджю, Турция).

Полузащитники: Раде Крунич (Фенербахче, Турция), Гойко Цимирот (Аль-Фейха, Саудовская Аравия), Иван Башич (оренбург, россия), Беньямин Тахирович (Аякс, Нидерланды), Миралем Пьянич (Шарджа, ОАЭ), Денис Хусейнбашич (Кельн, Германия), Харис Хайрандинович (Касымпаша, Турция), Амар Рахманович (крылья советов, россия).

Нападающие: Эдин Джеко (Фенербахче, Турция), Эрмедин Демирович (Аугсбург, Германия), Харис Табакович (Герта, Германия), Неманья Бильбия (Зрински), Саид Хамулич (локомотив, росія), Смайл Превляк (Герта, Германия), Дал Варешанович (Ризеспор, Турция).

Источник: УАФ

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало заявку "желто-синих" на этот поединок, однако УАФ опровергла эту информацию.

Напомним, что матч плей-офф отбора на чемпионат Европы-2024 между Украиной и Боснией и Герцеговиной пройдет 21 марта в городе Зеница на стадионе Билино Поле.

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