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УАФ опровергла информацию Министерства Молодежи и Спорта о составе сборной

Сергей Ребров окончательно еще не определился со списком футболистов.
Сегодня, 11:43
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

УАФ опубликовала заявление по поводу приказа Министерства молодежи и спорта Украины, в котором указаны футболисты, попавших в делегацию сборной на матч против Боснии и Герцеговины.

В сообщении говорится, что список предварительный и не является официальным.

"Список вызванных на плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 футболистов сборной Украины был предоставлен Украинской ассоциацией футбола по требованию Министерства молодежи и спорта Украины 26 февраля для оформления приказа об участии национальной команды в мартовских поединках.

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С Минмолодежьспорта было согласовано, что список игроков — предварительный и не является официальным составом команды на встречу с Боснией и Герцеговиной, которая состоится 21 марта в Зенице.

Таким образом, список игроков, обнародованный накануне отечественными медиа на основе документа, размещенного на официальном сайте министерства молодежи и спорта, не является фактическим составом сборной Украины, который будет готовиться к ближайшим матчам. Список футболистов, которые примут участие в мартовском подготовительном сборе, будет обнародован в течение этой недели на официальных ресурсах УАФ".

Напомним, в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024 Украина 21 марта сыграет на выезде с командой Боснии и Герцеговины.

Ранее Шахтер сделал заявление по поводу своих футболистов в национальной команде.

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Источник: УАФ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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