iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Степаненко не получил вызов в сборную Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Шахтер сделал заявление по поводу своих футболистов в национальной команде.
Сегодня, 11:31
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

Донецкий Шахтер сообщил, что шесть игроков команды получили вызов в сборную Украины на матч против Боснии и Герцеговины в плей-офф за выход на Евро-2024.

"Объявлен список футболистов, приглашенных в ряды национальной сборной Украины на ближайшие матчи. Среди 27 исполнителей, вызванных главным тренером Сергеем Ребровым, 6 игроков представляют Шахтер: защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, полузащитники Александр Зубков, Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан".

Отметим, что УАФ еще не объявляла состав, но Министерство молодежи и спорта Украины назвало игроков.

В списке Минспорта есть Тарас Степаненко и Егор Назарина, однако Шахтер не указал их.

Напомним, в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024 Украина 21 марта сыграет на выезде с командой Боснии и Герцеговины.

Ранее Ребров оценил итоги жеребьевки Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тарас Степаненко

Статьи по теме

Степаненко - худший игрок матча Марсель - Шахтер Степаненко - худший игрок матча Марсель - Шахтер
Степаненко назвал самых сложных соперников Шахтера Степаненко назвал самых сложных соперников Шахтера
"Спасибо за все": Капитан Шахтера отреагировал на отставку Залужного "Спасибо за все": Капитан Шахтера отреагировал на отставку Залужного
Степаненко: Мне, если честно, тяжело дается жить в разлуке с семьей Степаненко: Мне, если честно, тяжело дается жить в разлуке с семьей
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Франция закрыла седьмой этап победой в смешанной эстафете
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа13:04
Манчестер Сити не может договориться с вратарем о новом контракте
Бокс12:52
Джошуа сообщил, посетит ли бой Усик - Фьюри
Европа12:49
Один из лидеров Байера вернулся на радары Баварии
Украина12:28
Финал четырех Кубка Украины: расписание и результаты
НБА12:27
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк игрока Чикаго возглавил рейтинг
Бокс12:07
Джошуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Евро-202411:43
УАФ опровергла информацию Министерства Молодежи и Спорта о составе сборной
Евро-202411:31
Степаненко не получил вызов в сборную Украины на матч с Боснией и Герцеговиной
Бокс11:24
Где Усик? Джошуа назвал самых величайших супертяжеловесов
Другие страны11:00
"Волшебный мир": возлюбленная Роналду посетила Диснейленд без Криштиану
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK