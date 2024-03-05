Степаненко не получил вызов в сборную Украины на матч с Боснией и Герцеговиной
Шахтер сделал заявление по поводу своих футболистов в национальной команде.
Донецкий Шахтер сообщил, что шесть игроков команды получили вызов в сборную Украины на матч против Боснии и Герцеговины в плей-офф за выход на Евро-2024.
"Объявлен список футболистов, приглашенных в ряды национальной сборной Украины на ближайшие матчи. Среди 27 исполнителей, вызванных главным тренером Сергеем Ребровым, 6 игроков представляют Шахтер: защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, полузащитники Александр Зубков, Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан".
Отметим, что УАФ еще не объявляла состав, но Министерство молодежи и спорта Украины назвало игроков.
В списке Минспорта есть Тарас Степаненко и Егор Назарина, однако Шахтер не указал их.
Напомним, в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024 Украина 21 марта сыграет на выезде с командой Боснии и Герцеговины.
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Источник: ФК Шахтер Донецк