Легенда Шахтера проводит юбилейный 20-й сезон

Хавбек Колоса Тарас Степаненко вошёл в топ-3 игроков-ветеранов УПЛ.

Бывший игрок донецкого Шахтёра проводит юбилейный, 20-й сезон в чемпионате Украины.

На первом месте по этому показателю находится бывший голкипер Динамо Александр Шовковский, у него 24 сезона в УПЛ, а на втором разместился экс-игрок Днепра Олег Шелаев - 21 сезон.

За карьеру в элитном дивизионе Тарас Степаненко выступал за Металлург Запорожье в сезонах 2006/07–2009/10, с 2010/11 по 2024/25 играл за Шахтёр, а сейчас защищает цвета ковалёвского клуба.

К слову, назначена бригада арбитров на матч Украина – Албания.

