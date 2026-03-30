Легенда Шахтера проводит юбилейный 20-й сезон

В тройке ветеранов чемпионата Украины.
Сегодня, 12:27       Автор: Валентина Чорноштан
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

Хавбек Колоса Тарас Степаненко вошёл в топ-3 игроков-ветеранов УПЛ.

Бывший игрок донецкого Шахтёра проводит юбилейный, 20-й сезон в чемпионате Украины.

На первом месте по этому показателю находится бывший голкипер Динамо Александр Шовковский, у него 24 сезона в УПЛ, а на втором разместился экс-игрок Днепра Олег Шелаев - 21 сезон.

За карьеру в элитном дивизионе Тарас Степаненко выступал за Металлург Запорожье в сезонах 2006/07–2009/10, с 2010/11 по 2024/25 играл за Шахтёр, а сейчас защищает цвета ковалёвского клуба.

К слову, назначена бригада арбитров на матч Украина – Албания.

Статьи по теме

Степаненко рассказал, на каких условиях перешел в Колос Степаненко рассказал, на каких условиях перешел в Колос
Тарас Степаненко вернулся в УПЛ Тарас Степаненко вернулся в УПЛ
75 км сделали: Ярмоленко и Степаненко похвастались достижением в велоспорте 75 км сделали: Ярмоленко и Степаненко похвастались достижением в велоспорте
"О, нормально!": Степаненко иронично отреагировал на дату доигровки матча Шахтер - Кривбасс "О, нормально!": Степаненко иронично отреагировал на дату доигровки матча Шахтер - Кривбасс

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

