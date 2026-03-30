Названа бригада арбитров на матч Украина - Албания

Хуан Мартинес из Испании рассудит встречу.
Сегодня, 11:29       Автор: Валентина Чорноштан
Хуан Мартинес / Getty Images

Во вторник, 31 марта, в Валенсии сборная Украины примет Албанию. После поражения нашей национальной команды от Швеции игра против горных орлов носит товарищеский характер.

УЕФА сообщили о бригаде арбитров на эту встречу: главным арбитром назначен Хуан Мартинес из Испании.

На линиях ему будут помогать соотечественники Рауль Кабаньеро и Альфредо Морено. Тем временем обязанности четвертого судьи исполнит Йосу Галех Апестегия.

Добавим, что система VAR не будет задействована в этой игре. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что  Украина лишилась полузащитника перед встречей с Албанией.

Статьи по теме

Интер планирует трансферы защитников Интер планирует трансферы защитников
Синнер выиграл Мастерс и сравнялся с Надалем Синнер выиграл Мастерс и сравнялся с Надалем
Тоттенхэм ведёт решающие переговоры с бывшим тренером Брайтона Тоттенхэм ведёт решающие переговоры с бывшим тренером Брайтона
Босс UFC Уайт заявил о камбэке Конора Макгрегора Босс UFC Уайт заявил о камбэке Конора Макгрегора

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
Футбол сегодня: матчи второй лиги Украины
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
Интер планирует трансферы защитников
Синнер выиграл Мастерс и сравнялся с Надалем
Тоттенхэм ведёт решающие переговоры с бывшим тренером Брайтона
Босс UFC Уайт заявил о камбэке Конора Макгрегора
Легенда Шахтера проводит юбилейный 20-й сезон
Люк Тардиф объявил о завершении срока на посту президента IIHF
Уоррен готов организовать бой Усика против восходящей звезды хэвивейта
Барселона обратился к сборной Испании с просьбой не перегружать их лидера
Хэмилтон резко высказался о влиянии гонщиков на регламент
