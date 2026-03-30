Названа бригада арбитров на матч Украина - Албания

Во вторник, 31 марта, в Валенсии сборная Украины примет Албанию. После поражения нашей национальной команды от Швеции игра против горных орлов носит товарищеский характер.

УЕФА сообщили о бригаде арбитров на эту встречу: главным арбитром назначен Хуан Мартинес из Испании.

На линиях ему будут помогать соотечественники Рауль Кабаньеро и Альфредо Морено. Тем временем обязанности четвертого судьи исполнит Йосу Галех Апестегия.

Добавим, что система VAR не будет задействована в этой игре. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Украина лишилась полузащитника перед встречей с Албанией.

