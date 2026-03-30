Украина лишилась полузащитника перед встречей с Албанией

Полузащитник Полесья Борис Крушинский, участвовавший в матче сборной Украины против Швеции, получил повреждение.

Характер травмы не сообщается, однако она оказалась достаточно серьезной, из-за чего он не сможет принять участие в товарищеском поединке против сборной Албании.

Отмечается, что игрок житомирской команды уже покинул расположение национальной команды в Испании и отправляется обратно в свой клуб для дальнейшего лечения и реабилитации.

Напомним, спарринг Украина – Албания состоится 31 марта в Валенсии, игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

