Украина лишилась полузащитника перед встречей с Албанией

Крушинский досрочно покинул лагерь сборной.
Сегодня, 08:16       Автор: Валентина Чорноштан
Борис Крушинский / uaf.com.ua

Полузащитник Полесья Борис Крушинский, участвовавший в матче сборной Украины против Швеции, получил повреждение.

Характер травмы не сообщается, однако она оказалась достаточно серьезной, из-за чего он не сможет принять участие в товарищеском поединке против сборной Албании.

Отмечается, что игрок житомирской команды уже покинул расположение национальной команды в Испании и отправляется обратно в свой клуб для дальнейшего лечения и реабилитации.

Напомним, спарринг Украина – Албания состоится 31 марта в Валенсии, игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

К слову, CAS стал на сторону Шахтера в деле Майкона, он отклонил апелляцию Коринтианса, теперь клуб обязан выплатить более миллиона евро.

Статьи по теме

Барселона обратился к сборной Испании с просьбой не перегружать их лидера Барселона обратился к сборной Испании с просьбой не перегружать их лидера
Хэмилтон резко высказался о влиянии гонщиков на регламент Хэмилтон резко высказался о влиянии гонщиков на регламент
ФИА планирует пересмотр регламента после инцидента с Хаасом в Японии ФИА планирует пересмотр регламента после инцидента с Хаасом в Японии
НХЛ: Даллас проиграл Филадельфии, Бостон победил Коламбус НХЛ: Даллас проиграл Филадельфии, Бостон победил Коламбус

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

