iSport.ua
Русский Українська
Футбол

CAS стал на сторону Шахтера в деле Майкона

Отклонил апелляцию Коринтианса, теперь клуб обязан выплатить "горнякам" более миллиона евро.
Сегодня, 13:37       Автор: Валентина Чорноштан
Майкон / Getty Images
Полузащитник Майкон, отправившийся в аренду после начала полномасштабного вторжения, в составе бразильского Кориантианса провёл два года.

Отмечается, что в соглашении между командами было указано, что бразильский клуб должен выплачивать около 700 тысяч долларов за каждый год, однако Шахтёр не получил средства за два года.

Из-за этого украинский клуб обратился в ФИФА, чтобы Кориантианс уплатил долг перед "горняками", однако бразильская команда обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде.

Но, по новой информации, Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию бразильского клуба, и теперь он должен выплатить около 1,2 млн евро.

Тем временем полузащитник Реала раскрыл правду о травме, которую скрывал ради ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майкон

Статьи по теме

Шахтер окончательно отпустил легионера Шахтер окончательно отпустил легионера
Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб Шахтер согласился отпустить своего полузащитника в бразильский клуб
Шахтер отказал в продлении аренды бразильца Шахтер отказал в продлении аренды бразильца
Шахтер назвал цену за Майкона для бразильского клуба Шахтер назвал цену за Майкона для бразильского клуба

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Европа14:50
Хавбек Ньюкасла в приоритете у руководства Манчестер Юнайтед
Европа14:13
Луческу срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
ММА13:53
Украинка забрала титул IBO в Бельгии
Украина13:37
CAS стал на сторону Шахтера в деле Майкона
Формула 113:08
Четырёхкратный чемпион раскритиковал болид и регламент
НБА12:47
Команда с Восточной конференции впервые за 10 лет не будет играть в плей-офф
Европа12:20
Полузащитник Реала открыл правду о травме, которую скрывал ради ЧМ-2022
Другие страны11:53
Команда МЛС сделала первое предложение Каземиро
ММА11:29
Украинский боец сумел победить Михала Пезду
НБА10:56
Французский центровой лидирует в гонке за MVP сезона-25/26
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK