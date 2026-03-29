CAS стал на сторону Шахтера в деле Майкона

Полузащитник Майкон, отправившийся в аренду после начала полномасштабного вторжения, в составе бразильского Кориантианса провёл два года.

Отмечается, что в соглашении между командами было указано, что бразильский клуб должен выплачивать около 700 тысяч долларов за каждый год, однако Шахтёр не получил средства за два года.

Из-за этого украинский клуб обратился в ФИФА, чтобы Кориантианс уплатил долг перед "горняками", однако бразильская команда обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде.

Но, по новой информации, Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию бразильского клуба, и теперь он должен выплатить около 1,2 млн евро.

Тем временем полузащитник Реала раскрыл правду о травме, которую скрывал ради ЧМ-2022.

