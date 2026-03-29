Полузащитник Реала открыл правду о травме, которую скрывал ради ЧМ-2022

Объяснил, почему отложил операцию на три года.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Джуд Беллингем / Getty Images

Джуд Беллингем, еще выступая за Боруссию Дортмунд, получил вывих в начале сезона-2022/23, а прооперировали его только летом 2025 года.

Английский полузащитник объяснил, почему затягивал с операцией, для издания ESPN.

Я просто не мог рисковать сроками из-за чемпионата мира 2022 года. Мы отложили операцию. Думаю, сама травма плеча сильно влияет на всё остальное тело. Был момент, когда я чувствовал, что не могу двигаться из-за боли в спине. Мне сделали обследование, и обнаружилась грыжа межпозвоночного диска возле плеча.

Также хавбек мадридского Реала снова травмировал плечо в игре в ноябре 2023 года. Он поделился, что ощущал в тот момент.

Эпизод против Райо Вальекано был хуже обычного - наверное, это было самое болезненное, что я переживал на тот момент. Плечо долго оставалось вне сустава, и я не мог вправить его сам, как делал это раньше. Казалось, прошла вечность, прежде чем физиотерапевты смогли вернуть его на место… Это был ужасный опыт.

