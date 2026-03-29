Англия лишилась восьми футболистов после товарищеского матча

После игры с Уругваем пострадали ключевые игроки.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Нони Мадуэке / Getty Images

Накануне состоялся матч сборной Англии против Уругвая в рамках товарищеской игры, в котором восемь игроков "трёх львов" покинули команду из-за травм.

Среди травмированных - полузащитник Деклан Райс, вингеры Нони Мадуэке и Букайо Сака, хавбек Адам Уортон, защитник Джон Стоунз, голкипер Аарон Рамсдейл, защитник Милана Фикайо Томори и нападающий Лидса Доминик Калверт-Льюин.

Отмечается, что такие потери ощутимы не только для сборной, но и для клубов, за которые выступают футболисты. Больше всего пострадал Арсенал, сразу три игрока (Деклан Райс, Нони Мадуэке и Букайо Сака).

Добавим, что отсутствие ключевых игроков может повлиять на важный отрезок сезона. Футболисты отправились в клубы для прохождения медицинского обследования, чтобы определить сроки восстановления.

Однако в общую группу сборной Англии уже готовы вернуться капитан Гарри Кейн и вингер Морган Роджерс. Также ожидается, что к матчу 31 марта присоединятся защитник Бен Уайт и вингер Харви Барнс.

Ранее Барселона лишилась своего ключевого игрока после товарищеской игры сборной Бразилии против Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
