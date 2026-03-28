Травма Рафиньи вызвала раздражение в Барселоне

Каталонцы могут получить компенсацию от ФИФА за травму вингера.

В Барселоне недовольны травмой своего лидера Рафиньи и неоправданным риском, на который пошёл тренерский штаб сборной Бразилии.

Сейчас международная пауза, и сборная Бразилии сыграла против Франции в рамках товарищеского матча. В этой игре Рафинья получил мышечную боль в правом бедре и теперь пропустит около месяца.

Представители каталонской команды заявили, что они очень раздражены тем, что сборная Бразилии решила задействовать игрока в матче, не имевшем значимого турнирного значения для национальной команды, сообщает Diario Sport.

Барселона подала заявку на компенсацию от ФИФА, хотя "сине-гранатовые" понимают, что финансовые выплаты не смогут компенсировать потерю одного из ключевых игроков в решающий момент сезона.

