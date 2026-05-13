Матч УПЛ перенесли из-за воздушной тревоги

Поединок Кудривка - Рух сегодня сыгран не будет.
Сегодня, 17:15       Автор: Игорь Мищук
Кудривка - Рух / УПЛ

Матч 28-го тура украинской Премьер-лиги Кудривка - Рух, который был запланирован на 13 мая в Ровно на стадионе Авангард, сегодня не состоится.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, было принято решение о переносе поединка из-за длительной воздушной тревоги.

Матч был перенесен на четверг, 14 мая. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00.

