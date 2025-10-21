iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шахтер назвал цену за Майкона для бразильского клуба

Донецкий клуб хочет 2 млн евро за полузащитника.
Сегодня, 09:51       Автор: Валентина Чорноштан
Майкон / Getty Images
Майкон / Getty Images

Центральный полузащитник Шахтера Майкон, который сейчас играет в аренде в Коринтиансе, может перейти в бразильский клуб.

По имеющейся информации, Шахтер рассматривает возможность возвращения Майкона, ведь контракт Коринтианса рассчитан до завершения сезона 2026/27.

Если же полузащитник не захочет возвращаться в Украину, "горняки" рассчитывают получить около 2 млн евро за трансфер Майкона в Коринтиансе за полный переход в клуб.

Отметим, что Коринтианс имеет перед хавбеком задолженность за использование его имиджевых прав.

Напомним, контракт Майкона с Шахтером действует до 31 декабря 2026 года. В этом сезоне в чемпионате Бразилии 28-летний полузащитник сыграл 20 матчей и забил 3 гола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Майкон

Статьи по теме

Провели расследование. Шахтер разрешил ситуацию с Коноплей Провели расследование. Шахтер разрешил ситуацию с Коноплей
Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей Полесье и Шахтер разошлись скучной ничьей
Шахтер заинтересован в приобретении игрока Карабаха - азербайджанские СМИ Шахтер заинтересован в приобретении игрока Карабаха - азербайджанские СМИ
Неожиданное фиаско. Шахтер впервые в истории разгромлен на своем поле в УПЛ Неожиданное фиаско. Шахтер впервые в истории разгромлен на своем поле в УПЛ

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа13:18
Судьба Игора Тудора в Ювентусе решится в ближайших матчах
Европа12:45
Шон Дайч возглавил Ноттингем
Формула 112:43
Подсмотрели у Феррари? Расселла заменит резервист на Гран-при Мексики
Европа12:30
Сын бывшего капитана сборной Англии погиб в ДТП
Украина12:20
Игрок Киев-Баскета установил рекорд сезона и стал MVP тура
Лига Чемпионов11:57
Трубин - о матче ЛЧ с Ньюкаслом: "Отдавать всё ради наших болельщиков"
Бокс11:29
Директор Усика сообщил о планах абсолютного чемпиона на будущее
Лига Чемпионов11:15
Лига чемпионов: превью 3-го тура – Судаков и Трубин снова в Англии, Реал против Ювентуса
Теннис11:08
Украинка Анита Сагдиева оформила крупнейшую победу в карьере
Украина10:36
Провели расследование. Шахтер разрешил ситуацию с Коноплей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK