Шахтер назвал цену за Майкона для бразильского клуба

Центральный полузащитник Шахтера Майкон, который сейчас играет в аренде в Коринтиансе, может перейти в бразильский клуб.

По имеющейся информации, Шахтер рассматривает возможность возвращения Майкона, ведь контракт Коринтианса рассчитан до завершения сезона 2026/27.

Если же полузащитник не захочет возвращаться в Украину, "горняки" рассчитывают получить около 2 млн евро за трансфер Майкона в Коринтиансе за полный переход в клуб.

Отметим, что Коринтианс имеет перед хавбеком задолженность за использование его имиджевых прав.

Напомним, контракт Майкона с Шахтером действует до 31 декабря 2026 года. В этом сезоне в чемпионате Бразилии 28-летний полузащитник сыграл 20 матчей и забил 3 гола.

