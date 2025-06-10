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75 км сделали: Ярмоленко и Степаненко похвастались достижением в велоспорте

Украинские футболисты показали, как поддерживают форму в межсезонье.
Сегодня, 19:55       Автор: Игорь Мищук
Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко / Getty Images
Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко и бывший полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко, ныне представляющий турецкий Эюпспор, вместе активно провели время в отпуске.

Украинские футболисты опубликовали совместное фото в социальной сети, показав, как поддерживают форму в межсезонье. 35-летние игроки решили вместе проехаться на велосипедах, преодолев впечатляющую дистанцию в 75 километров.

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"Семьдесят на двоих, но... 75 км сделали", - подписал фото Степаненко в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко продлил контракт с Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко

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