75 км сделали: Ярмоленко и Степаненко похвастались достижением в велоспорте
Украинские футболисты показали, как поддерживают форму в межсезонье.
Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко и бывший полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко, ныне представляющий турецкий Эюпспор, вместе активно провели время в отпуске.
Украинские футболисты опубликовали совместное фото в социальной сети, показав, как поддерживают форму в межсезонье. 35-летние игроки решили вместе проехаться на велосипедах, преодолев впечатляющую дистанцию в 75 километров.
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"Семьдесят на двоих, но... 75 км сделали", - подписал фото Степаненко в Instagram.
Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко продлил контракт с Динамо.
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