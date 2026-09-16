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Футбол

Ярмоленко признан лучшим игроком шестого тура УПЛ

Наставник Карпат третий раз забрал награду лучшему тренеру.
Сегодня, 12:48       Автор: Игорь Мищук
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига назвала имена лучших футболиста и тренера шестого тура чемпионата.

Итоги тура были подведены без учета матчей Кривбасс - Харьков и Верес - Кудривка, которые были перенесены из-за продолжительных воздушных тревог.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим игроком тура был признан вингер Динамо Андрей Ярмоленко, который отличился голом в матче против Эпицентра и помог своей команде разгромить соперника со счетом 3:0.

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Для 36-летнего футболиста этот забитый мяч стал 124-м в чемпионате Украины, благодаря чему он сравнялся с Максимом Шацких на вершине списка лучших бомбардиров национального первенства за всю историю.

Звания лучшего тренера тура удостоился наставник Карпат Франсиско Фернандес, подопечные которого победили в гостях Колос со счетом 2:0. Для испанского специалиста эта награда стала уже третьей в шести турах текущего сезона.

Также была представлена символическая сборная шестого тура УПЛ.

Источник: УПЛ

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2026/27.

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