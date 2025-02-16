"О, нормально!": Степаненко иронично отреагировал на дату доигровки матча Шахтер - Кривбасс
Тарас "пообещал" приехать на игру.
УПЛ объявила дату доигровки матча Шахтер - Кривбасс, который прерывался из-за воздушной тревоги.
На данное событие отреагировал легендарный хавбек «горняков», а уже игрок Эюпспора Тарас Степаненко.
Футболист оставил ироничный комментарий в Instagram Stories.
"О, нормально! Приеду доигрывать!", - написал Степаненко.
Доигровка матча Шахтер - Кривбасс состоится 16 апреля. Первоначально матч должен был быть сыгран 1 сентября, именно Степаненко открыл счет на 5-й минуте тогда.
На ISPORT доступны трансферы УПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!