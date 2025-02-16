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Футбол

"О, нормально!": Степаненко иронично отреагировал на дату доигровки матча Шахтер - Кривбасс

Тарас "пообещал" приехать на игру.
Сегодня, 07:29
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images

УПЛ объявила дату доигровки матча Шахтер - Кривбасс, который прерывался из-за воздушной тревоги.

На данное событие отреагировал легендарный хавбек «горняков», а уже игрок Эюпспора Тарас Степаненко.

Футболист оставил ироничный комментарий в Instagram Stories.

"О, нормально! Приеду доигрывать!", - написал Степаненко.

Доигровка матча Шахтер - Кривбасс состоится 16 апреля. Первоначально матч должен был быть сыгран 1 сентября, именно Степаненко открыл счет на 5-й минуте тогда.

На ISPORT доступны трансферы УПЛ.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кривбасс Тарас Степаненко

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