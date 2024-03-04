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Министерство спорта опубликовало состав сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Стал известен полный список игроков на игру.
Сегодня, 20:00
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Министерство молодежи и спорта опубликовало состав делегации сборной Украины на матч плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

В приказе указано, что это список делегации, который отправится на тренировочный сбор команды.

В список попали:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика).

Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тимчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Александр Сваток (Днепр-1), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – Шахтер), Александр Пихаленок (Днепр-1), Виктор Цыганков (Жирона), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа), Александр Зинченко (Арсенал) , Михаил Мудрик (Челси)

Форварды: Даниил Сикан (Шахтер), Артем Довбык (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия).

Также указаны спортсмены, которые будут в резервном списке.

Вратарь: Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Защитник: Максим Таловеров (ЛАСК).

Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – Динамо).

Форварды: Назарий Русин (Сандерленд), Владислав Ванат (Динамо).

Напомним, в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024 Украина 21 марта сыграет на выезде с командой Боснии и Герцеговины.

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