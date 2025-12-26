Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины против Швеции

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче сборной Украины против сборной Швеции в плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

Напомним, что матч пройдет 26 марта на стадионе Estadio Ciudad de Valencia в Испании.

Вероятно, нам достался самый сложный соперник, когда мы попали в пару со Швецией. Я очень уважаю шведский футбол: у вас всегда были сильные национальные команды и отличные игроки.

"Несмотря на вашу неудачную квалификацию к ЧМ, всегда сложно противостоять скандинавским сборным, потому что у вас так много качества, характера и самобытности. В определенной степени это похоже на нас. Я думаю, что фаворитов нет. В конце концов всё зависит от деталей, от ситуации с травмами и подготовки", — цитирует слова президента Dagens Nyheter.

Добавим, что если наша национальная сборная одержит победу над Швецией, то она сыграет с победителем пары Польша – Албания.

